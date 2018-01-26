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ÜMRANİYE'DE ÜNLÜ BİR GİYİM MAĞAZASINDA SOYGUN

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 01:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.

Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi.

Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Mağazadan detay

-İçeride bulunan elbiseler

-Polis ekipleri

-Mağaza müdürü olay yerine gelmesi(Siyah montlu kadın)

-Çevredeki vatandaşla ile röp.

-Olay yeri ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

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