Ümraniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta pimapen üretimi ve depolama alanı alarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekarelik iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve iş yerinin büyük bir kısmını kaplayan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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