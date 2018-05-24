Ümraniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halindeki otomobilde çıkan ve yakınındaki binanın doğal gaz servis kutusuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Topağacı Mahallesi Veli Efendi Caddesi'ndeki iki katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otomobilde başlayan yangın kısa sürede, binanın önündeki doğal gaz servis kutusuna sıçradı. Bunun üzerine binayı boşaltan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, araç kullanılamaz hale gelirken binanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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