ÜMRANİYE'DEKİ ÇÖKME: ŞANTİYE ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de dün inşaat perde duvarının çöktüğü şantiye alanında çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çökmüş 3 araç çukura yuvarlanmıştı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin duvarın çöktüğü alanda çalışmaları devam ediyor. İnşaatın çevresi demir bariyerler ve suntalarla çevrilmiş durumda. Çökmenin yaşandığı alanda çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İnşattan görüntü

-Duvarın çöktüğü alandan görüntü

-İşçilerin çalışmasından görüntü

-İnşaatın çevresinin demir bariyerler ve suntalarla kapatılması

-Genel ve detay görüntüler

