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Ümraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de dün inşaat perde duvarının çöktüğü şantiye alanında çalışmalar sürüyor.

Ümraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyor

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de dün inşaat perde duvarının çöktüğü şantiye alanında çalışmalar sürüyor.
Yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çökmüş 3 araç çukura yuvarlanmıştı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin duvarın çöktüğü alanda çalışmaları devam ediyor. İnşaatın çevresi demir bariyerler ve suntalarla çevrilmiş durumda. Çökmenin yaşandığı alanda çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyorÜmraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyorÜmraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyor

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