Ümraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyor

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de dün inşaat perde duvarının çöktüğü şantiye alanında çalışmalar sürüyor.
Yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çökmüş 3 araç çukura yuvarlanmıştı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin duvarın çöktüğü alanda çalışmaları devam ediyor. İnşaatın çevresi demir bariyerler ve suntalarla çevrilmiş durumda. Çökmenin yaşandığı alanda çalışmalar sürüyor.
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