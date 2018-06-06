HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

 İlçenin en büyük camisi olacak; Ümraniye Büyük Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı 

İSTANBUL, (DHA) - İlçenin en büyük camisi olacak; Ümraniye Büyük Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Hasan Can, "Bu caminin fikir babası Cumhurbaşkanımız'dır" dedi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü'nün de yer aldığı Elmalıkent'teki, Ümraniye Büyük Camii'nin temel atma töreni bugün yapıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile vatandaşlar ve protokol katıldı.
Mehteran gösterileriyle başlayan temel atma töreni ardından Mehmet Pervane'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında sinevizyon gösterisiyle devam etti.

"CAMİMİZİN FİKİR BABASI CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Törende konuşan Başkan Hasan Can, "Caminin temel atma töreni için Diyanet İşleri Başkanımıza arz ettik ve teşrif ettiler. Cami kısmını biz ve bu iş için kurduğumuz vakıf üstlenecek. Diyanetin de bu işlere ciddi katkısı oldu. Bu camiye Ulu Camii diyecektik ama Ümraniye de bu isimle camimiz var ve buraya Büyük Camii diyelim dedik. Fikir babası Cumhurbaşkanımızdır bu caminin. Ancak sonra alan küçük ve Cumhurbaşkanımızın istediği büyüklükte olmayacağı için Çamlıca Camii projesi gerçekleştirdi. Bizde bu cami inşaatının artık bizim boynumuzun borcu olduğunu gördük ve böyle bir cami inşa edelim dedik. Tarihi izleri taşıyan bir cami inşa ettik" açıklamalarında bulundu.

“İLİM OLMAYINCA BİLGİ OLMAYINCA DOĞRU SAĞLIKLI DİNİ BİLGİYİ NERDEN ÖĞRENECEĞİZ”

Temeli atılan Ümraniye Büyük Camii'nin Mescidi Nebevi'nin varisi olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Demek ki gelenek devam ediyor. 14 asırdır hep böyle oldu zaten. Süleymaniye Camii etrafı eğitim merkezleri. Bu caminin benzediği Selimiye Cami'de de ilim merkezleri var. İlim olmayınca bilgi olmayınca doğru sağlıklı dini bilgiyi nerden öğreneceğiz. Hem cami hem medrese hem de ibadetin yapıldığı medrese olarak bilgiyi sağlıklı öğrenmek için mektepler her zaman beraber yapılmıştır" diye konuştu.

Ümraniye Büyük Camii'nin hafriyat çalışmalarına 14 Aralık itibariyle başlandı. Ümraniye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyacak olan cami 2 bin 350 metrekare olup, bin 300 metrekarede mahfili bulunacak, ayrıca 2 bin metrekare revaklı avlusu olacak. Yaklaşık 19 bin metrekare arsanın cami dışında kalan kısmının tamamı 3 katlı otopark olacak ve yaklaşık bin 200 araç alacak. Camii de sergi, konferans, fuaye alanları ve kütüphaneler de bulunacak. Öte yandan caminin bulunduğu alan camii gibi yapımı devam eden 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü içinde yer almaktadır.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilirCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir
Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldüTüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.