Umreden dönenler dualarla karşılandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde umreciler dualarla karşılandı.
15 gün önce dualarla Bilal-i Habeş Cami’nde uğurlanan aralarında Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bodağ ve ailesinin de bulunduğu 31 kişilik Umre Kafilesi dualarla karşılandı. Araçtan gözyaşlarıyla inen kafiledekiler, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
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