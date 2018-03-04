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Umreden dönenler dualarla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde umreciler dualarla karşılandı.15 gün önce dualarla Bilal-i Habeş Cami’nde uğurlanan aralarında Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bodağ ve ailesinin de bulunduğu 31 kişilik Umre Kafilesi dualarla karşılandı.

Umreden dönenler dualarla karşılandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde umreciler dualarla karşılandı.
15 gün önce dualarla Bilal-i Habeş Cami’nde uğurlanan aralarında Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bodağ ve ailesinin de bulunduğu 31 kişilik Umre Kafilesi dualarla karşılandı. Araçtan gözyaşlarıyla inen kafiledekiler, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Umreden dönenler dualarla karşılandı

Umreden dönenler dualarla karşılandı

Umreden dönenler dualarla karşılandı

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