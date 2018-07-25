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Umurbey Belediyesi, rüzgardan kendi elektriğini üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, belediye tarafından yaptırılan ve aylık 120 ile 150 bin TL arasında getiri sağlayacak rüzgar türbini için temel atma töreni düzenlendi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, belediye tarafından yaptırılan ve aylık 120 ile 150 bin TL arasında getiri sağlayacak rüzgar türbini için temel atma töreni düzenlendi. Rüzgar türbininin getirisiyle, hem belediyenin, hem de her ay belirlenecek 10 vatandaşın elektrik faturası karşılanacak.

Beldede düzenlenen temel atma törenine, Umurbey Belediye Başkanı Ak Partili Sami Yavaş, Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, 3E ENERJİ firması genel müdürü Bora Güçlü ve vatandaşlar katıldı. Yüksekliği 70 metre, kanat çapı 55 metre olan rüzgar türbini 7 milyon TL’ye mal olacak. Dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatılan türbin, saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek. Aylık 120 ile 150 bin TL arasında bir getiri sağlayacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Yavaş, kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline gelmek istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, "Bugün 1 kilovatlık lisanssız rüzgar türbininin temelini atıyoruz. Buradan kazanılan gelir ile Umurbey Belediyemizin kendi tükettiği elektriği ve aynı zamanda Umurbey beldemizde yaşayan halkımızdan her ay seçilecek 10 kişinin elektrik faturasının ödenmesi şeklinde bir paylaşım sağlanacak. Sizler de görüyorsunuz, küçük bir belediye olmamıza rağmen çeşitli konularda beldemizi ve Çanakkale'mizi ön plana çıkartmak için çok güzel hamleler yapıyoruz. İnşallah bunu da Umurbey halkımıza kazandırdıktan sonra hem ekonomisini düzelten, hem de kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline geleceğiz. Yatırımların devamını getireceğiz" dedi.

3E ENERJİ Genel Müdürü Bora Güçlü ise, proje hakkında teknik bilgileri paylaştı. Güçlü, çok iyi bir gelir sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Başkanımızın büyük çabaları sonucunda böyle bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz. İlk aşaması olan temelini atıyoruz şu anda. Türbinimiz saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek güçte olup, dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatıldı. 55 metre kanat çaplı ve yüksekliği de 70 metre. Buranın rüzgarı gerçekten çok iyi. Türbinimizin çok verimli çalışacağını düşünüyoruz burada. Kısmetse çok iyi bir gelir sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine, hem de Umurbey ekonomisine yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden böylesine büyük bir enerjiyi sisteme kazandırmış olacağız.”

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