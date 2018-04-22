Umurbey Belediyespor’dan önemli galibiyet

Bölgesel Lig’de Yeşilyurt deplasmanına konuk olan Umurbey Belediyespor salondan 67-59 galip ayrıldı.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) mücadele eden Umurbey Belediyespor, gruptaki dördüncü maçında Yeşilyurt deplasmanına çıktı.

Güçlü rakibi karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Umurbey Belediyespor, Yeşilyurt’a ilk mağlubiyetini tattırdığı maçı 67-59 kazanmasını bildi.

Umurbey Belediyespor bu galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürürken, 25 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Kütahya Belediye maçı öncesi moral kazanmış oldu.