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Umurbey Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Pazar Yeri düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Pazar Yeri düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Kapalı Pazar Yerine, Umurbey'de Belediye Başkanlığı yapan Halil Alanlıoğlu'nun ismi verildi. Umurbey Beldesinde, geçen yıl Eylül ayında yapımına başlanan bin 100 metrekare alan üzerine kurulu Kapalı Pazar yeri tamamlandı. 300 bin TL'ye mal olan pazar yerinin 500 metrekare alanı giyim, 600 metrekare alanı ise sebze ve meyve bölümünden oluştu. Bugün belde merkezindeki Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, Çardak Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pazaryerinin açılış töreninde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın gönderdiği tebrik mesajı okundu. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, pazar yerinin açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, Kapalı Pazar yerimizin açılışıyla pazarcı esnafımızla bizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bugünlerde 4'üncü yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Size vaat ettiğimiz, yapmakla mükellef olduğumuz, anlattığımız sorunların hepsini peyderpey çözmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortamda, daha iyi ve bol kazançlı bir şekilde pazarcılarımızın satışları devam eder. Yeni Pazar yerimizi halkımıza ve pazarcılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve beraberindeki protokol üyeleri Pazar yerinde kurulan tezgahları gezdi. Pazarcı ve vatandaşlar ile sohbet etti. Kapalı Pazar yerine 1973-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Halil Alanlıoğlu'nun ismi verildi.

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