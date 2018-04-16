Umurlu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni yönetiminden Başkan Özakcan’a ziyaret

Umurlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Özakcan’ın her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğu vurgusunu yapan Umurlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Mutlu, “Umurlu Mahallesi esnafının istek, dilek ve beklentilerini iletmek, yeni yönetim kurulunu tanıtmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sizin her zaman esnafın sorunlarıyla yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Bu duygularla Başkanımız Sayın Mesut Özakcan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ziyaret esnasında oda başkanı ve üyeleri ile sohbet ederek, esnafın sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “Belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Onların gelişip büyüyebilmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Buradan Umurlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Mutlu ile Yönetim Kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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