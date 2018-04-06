MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan "Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi" kapsamında, Umut Evlerindeki yedisi hafif mental engelli, ikisi serebral palsi hastası biri de okuma yazma bilmeyen 10 çocuk, bu yaz yurt dışına gönderilecek. Projeyle çocukların yurtdışı deneyimi yaşayarak sosyal yönden becerilerinin gelişmesi ve sosyal hayata aktif katılması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engellilerin izole bakım evleri yerine mahallelerinde komşuları ile toplumdan kopmadan yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla 2008'de "Umut Evleri" sistemi başlatıldı. Bir apartman dairesi veya müstakil bir evde bakım elemanları ile en az iki, en fazla altı engellinin kaldığı Umut Evleri sayısı 138 oldu.

Bakanlık tarafından Umut Evlerinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklar için yeni bir proje hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde "Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi"nin uygulamasına başlandı.