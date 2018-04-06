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Umut Evlerindeki çocuklara yurt dışında "hobi fabrikası" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Umut Evlerindeki engelli çocukların sosyal yönden becerilerinin gelişmesi ve sosyal hayata aktif katılması için yeni bir proje başlatıldı - "Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi" kapsamında, Umut Evlerindeki yedisi hafif mental engelli, ikisi serebral palsi hastası biri de okuma yazma bilmeyen 10 çocuk bu yaz yurt dışına gönderilecek - İspanya'da hobi etkinliklerine katılacak çocuklar, projenin ikinci ayağında da İtalya'ya gidecek

MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan "Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi" kapsamında, Umut Evlerindeki yedisi hafif mental engelli, ikisi serebral palsi hastası biri de okuma yazma bilmeyen 10 çocuk, bu yaz yurt dışına gönderilecek. Projeyle çocukların yurtdışı deneyimi yaşayarak sosyal yönden becerilerinin gelişmesi ve sosyal hayata aktif katılması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engellilerin izole bakım evleri yerine mahallelerinde komşuları ile toplumdan kopmadan yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla 2008'de "Umut Evleri" sistemi başlatıldı. Bir apartman dairesi veya müstakil bir evde bakım elemanları ile en az iki, en fazla altı engellinin kaldığı Umut Evleri sayısı 138 oldu.

Bakanlık tarafından Umut Evlerinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklar için yeni bir proje hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde "Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi"nin uygulamasına başlandı.

Program kapsamında Bakanlığa bağlı olan ve Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Umut Evlerindeki yedisi hafif mental engelli, ikisi serebral palsi hastası ve biri de okuma yazma bilmeyen 10 çocuk yurt dışına gidecek. Refakatçileri ile yurt dışı deneyimi kazanacak çocukların, tüm masrafları proje kapsamında karşılanacak.

- Projenin ikinci ayağı İtalya

Umut Evlerinde bakım ve koruma altında bulunan çocukların, yurtdışı deneyimiyle sosyal yönden becerilerinin gelişmesi ve sosyal hayata aktif katılması sağlanacak.

Proje kapsamında çocuklar, bu yaz döneminde iki hafta boyunca İspanya'da hobi etkinliklerine katılacak. Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca seçilen çocuklar, projenin ikinci ayağında İtalya'ya gidecek.

Hibe programını yürüten Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gaziantep'te bir oryantasyon programı düzenlendi. Çocuklar ve personel, yurt dışı öncesi gidecekleri yerin kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi aldı.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Gönüllü Hareketi ile Hobi Fabrikası Projesi Umut Evleri

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