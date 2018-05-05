TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Gönüllülerimizin değerli katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında umut yeşertmeye devam edeceğiz." dedi.
TEMA Vakfı Gümüşhane Bölgesel Gönüllü Toplantısı, Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 15 ilden yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda vakfın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Ataç, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının üçüncü bölgesel toplantısını Gümüşhane'de gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen gönüllülerle buluşmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Ataç, şunları söyledi:
"Türkiye'nin dört bir yanında başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için 26 yıldır mücadele veren, bu topraklarda umut yeşerten kocaman bir aileyiz. Gönüllülerimizin değerli katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında umut yeşertmeye devam edeceğiz. Bölgedeki illerde yürütülen çalışmalar her türlü koşulda, TEMA Vakfı gönüllülerinin büyük özverisi ile gerçekleşiyor. Bugüne kadar TEMA Vakfının çalışmalarına destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."
- TEMA Vakfının 700 bin gönüllüsü var
TEMA Vakfı Genel Müdürü Oben Akyol da kuruluşun çalışmalarına değinerek, gönüllülere sunum yaptı.
Vakfın Türkiye'nin dört bir yanından 700 bin gönüllüsü bulunduğunu bildiren Akyol, gönüllülere çalışmaları için teşekkür etti.
Toplantıya Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kandazoğlu ve vakıf yöneticilerinin yanı sıra Erzurum, Amasya, Erzincan, Kars, Gümüşhane, Tokat, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt, Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan ve Trabzon'dan gönüllüler katıldı.
Toplantı sonunda Ataç, Zeybek ve Kandazoğlu'na vakıf faaliyetlerine destekleri dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.
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