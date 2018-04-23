HABER

Umut'a en güzel 23 Nisan hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de bedensel engeli nedeniyle evde eğitim gören Atatürk İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Umut Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kendisi için hazırlanan sürpriz programla kutladı.

Umut'a en güzel 23 Nisan hediyesi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bedensel engeli nedeniyle evde eğitim gören Atatürk İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Umut Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kendisi için hazırlanan sürpriz programla kutladı.
Dikili ilçesi Uzunburun Mahallesi Atatürk İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Umut Çakmak, bedensel engeli nedeniyle evde eğitim alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılamayan öğrenci için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Umut'un öğretmeni Firdevs Aktaş devreye girdi. Umut'un evinde sürpriz bir kutlama programı hazırlandı. Umut'un odası, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Arkadaşlarının da katıldığı kutlama programı, Umut'u çok mutlu etti. Doyasıya eğlenen Umut Çakmak, unutmayacağı bir 23 Nisan yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de evde eğitim alan, hastanelerde tedavi görerek eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmeleri için İzmir'de çok farklı etkinlikler yapıldığını belirtti. Evde eğitim alan her öğrencinin evinde kutlamalar yapıldığını ifade eden Yahşi, her çocuğun özel olduğunu ve her çocuğun geleceğe dikilen bir fidan olduğunu söyledi. Yahşi, "Biz bu fidanlarımızın milli manevi değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Her çocuğumuz bizim için özeldir. 23 Nisan'da evinde, hastanede tedavi gören çocuklarımızın da bayram coşkusunu yaşanmasını istedik" dedi.
'UMUT İÇİN ÇOK ÖZEL'
Anne Bedriye Çakmak, Umut'un omurilik açıklığı nedeniyle yürüyemediğini, oğlunu çok sevdiğini ve onun eğitim almasını çok önemsediklerini kaydetti. Umut'un engelinden dolayı zor zamanlar yaşamalarına rağmen diğer çocuklar gibi olmasını istediklerini belirten Çakmak, "Böyle bir program yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamanın Umut için çok özel önemi var. Umut mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.
Umut'un öğretmeni Firdevs Aktaş ise öğrencisinin çok neşeli bir çocuk olduğunu ve oynayarak öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Bu yıl ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrenci olarak kutlayan Umut Çakmak ise gelecek yılki 23 Nisan'ı hevesle beklediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Umut'a en güzel 23 Nisan hediyesiUmut'a en güzel 23 Nisan hediyesiUmut'a en güzel 23 Nisan hediyesiUmut'a en güzel 23 Nisan hediyesi

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Arabistan'da neler oluyor?
CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
YSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklamasıYSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.