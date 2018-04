Umut'a en güzel 23 Nisan hediyesi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bedensel engeli nedeniyle evde eğitim gören Atatürk İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Umut Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kendisi için hazırlanan sürpriz programla kutladı.

Dikili ilçesi Uzunburun Mahallesi Atatürk İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Umut Çakmak, bedensel engeli nedeniyle evde eğitim alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılamayan öğrenci için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Umut'un öğretmeni Firdevs Aktaş devreye girdi. Umut'un evinde sürpriz bir kutlama programı hazırlandı. Umut'un odası, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Arkadaşlarının da katıldığı kutlama programı, Umut'u çok mutlu etti. Doyasıya eğlenen Umut Çakmak, unutmayacağı bir 23 Nisan yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de evde eğitim alan, hastanelerde tedavi görerek eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmeleri için İzmir'de çok farklı etkinlikler yapıldığını belirtti. Evde eğitim alan her öğrencinin evinde kutlamalar yapıldığını ifade eden Yahşi, her çocuğun özel olduğunu ve her çocuğun geleceğe dikilen bir fidan olduğunu söyledi. Yahşi, "Biz bu fidanlarımızın milli manevi değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Her çocuğumuz bizim için özeldir. 23 Nisan'da evinde, hastanede tedavi gören çocuklarımızın da bayram coşkusunu yaşanmasını istedik" dedi.

'UMUT İÇİN ÇOK ÖZEL'

Anne Bedriye Çakmak, Umut'un omurilik açıklığı nedeniyle yürüyemediğini, oğlunu çok sevdiğini ve onun eğitim almasını çok önemsediklerini kaydetti. Umut'un engelinden dolayı zor zamanlar yaşamalarına rağmen diğer çocuklar gibi olmasını istediklerini belirten Çakmak, "Böyle bir program yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamanın Umut için çok özel önemi var. Umut mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Umut'un öğretmeni Firdevs Aktaş ise öğrencisinin çok neşeli bir çocuk olduğunu ve oynayarak öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Bu yıl ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrenci olarak kutlayan Umut Çakmak ise gelecek yılki 23 Nisan'ı hevesle beklediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI