İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konfederasyon olarak temel hedeflerinin dünyadaki kültürel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Dünyanın tek renkliliğe doğru zorlanması değil, dünyanın çok renkliliğinin dünyanın bir zenginliği ve dünyada barış ve huzurun teminatı olarak görülmesini sağlamak istiyoruz." dedi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO iş birliğiyle Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlenen "UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı" kapanış programıyla sona erdi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, toplantıda geleneksel sporların ve oyunların gelişmesiyle ilgili istişareler yapıldığını, kadınların geleneksel sporlarla birlikte güçlendirilmesinin konuşulduğunu söyledi.
Toplantının geleneksel spor alanındaki gelişmelere katkı sağlayacağına inandığını aktaran Erdoğan, bu yıl Eylül ayında üçüncüsü gerçekleştirilecek Dünya Göçebe Oyunları'na Kırgızistan'ın ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Erdoğan, ayrıca bağımsızlığının 30. yıl dönümü olan 2021 yılında Kazakistan'da büyük bir geleneksel sporlar etkinliği yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.
Geleneksel sporlar ve oyunların desteklenmesi konusu üzerinde yoğunlaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak temel hedefimiz, dünyadaki bu kültürel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak. Dünyanın tek renkliliğe doğru zorlanması değil, dünyanın çok renkliliğinin dünyanın bir zenginliği ve dünyada barış ve huzurun teminatı olarak görülmesini sağlamak istiyoruz. Sporlar da kültür sahasının tabanı en geniş olan birimi diyebiliriz. Onun için geleneksel sporlar alanındaki bu duyarlılığın, bu bilincin güçlenmesinin dünyada karşılıklı saygı ve hoşgörüye, barışa ve birlikte yaşama bilincine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.
Erdoğan, katılımcıların toplantı sonrasında İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezeceğini sözlerine ekledi.
UNESCO Asya-Afrika Konferansı Başkanı Khalil Ahmed Khan da kapanışta bir konuşma yaptı.
- Toplantıya 39 ülkeden 80 üst düzey misafir katıldı
Erdoğan, konuşmaların ardından katılımcılara, geleneksel spor dallarının minyatürlerinin yer aldığı tablo hediye etti ve katılım belgelerini verdi. Bazı katılımcılar da Erdoğan'a ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.
Bu arada, geleneksel sporların güncel durumunun ve gelecek projeksiyonlarının değerlendirildiği toplantıya, 39 ülkeden 80 üst düzey misafirin katıldığı bildirildi.
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