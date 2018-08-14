İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konfederasyon olarak temel hedeflerinin dünyadaki kültürel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Dünyanın tek renkliliğe doğru zorlanması değil, dünyanın çok renkliliğinin dünyanın bir zenginliği ve dünyada barış ve huzurun teminatı olarak görülmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO iş birliğiyle Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlenen "UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı" kapanış programıyla sona erdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, toplantıda geleneksel sporların ve oyunların gelişmesiyle ilgili istişareler yapıldığını, kadınların geleneksel sporlarla birlikte güçlendirilmesinin konuşulduğunu söyledi.

Toplantının geleneksel spor alanındaki gelişmelere katkı sağlayacağına inandığını aktaran Erdoğan, bu yıl Eylül ayında üçüncüsü gerçekleştirilecek Dünya Göçebe Oyunları'na Kırgızistan'ın ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Erdoğan, ayrıca bağımsızlığının 30. yıl dönümü olan 2021 yılında Kazakistan'da büyük bir geleneksel sporlar etkinliği yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.