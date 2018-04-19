UNESCO listesinde yer alan Safranbolu’da oteller doldu, turistler ilçeye akın etti

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yen alan "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı mimarisini yansıtan ev ve konakları, han ve çeşmelerinin oluşturduğu tarihi dokusuyla "Osmanlı’nın Parmak İzi" olarak anılan Safranbolu’da otel ve konaklar, hafta sonunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birleşmesi dolayısıyla yaşanacak 3 günlük tatilde yüzde 100’lük doluluğa ulaştı.

Han, Hamam, Cami, Çeşme, Köprüler, Tarihi Konakların Yanı Sıra İncekaya Su Kemeri, Türkiye’nin En Uzun Mağaralarından Birisi Olan Mencilis Mağarası, Cam Seyir Terası, Kanyonlarıyla Ve Doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu, üç günlük tatilde binlerce kişiye zamanda yolculuk yaptıracak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, ilçenin turizm sezonuna hızlı başladığını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın pazartesiye gelmesiyle üç günlük bir tatil süresi olacağını ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu’daki bütün oteller yüzde 100 doluluk oranını yakalamış oldu. Üç günlük tatilde Safranbolu hem yerli hem yabancı turistleri misafir etmeye hazır. Bütün otellerimiz rezervasyonlarını tamamladı. İnşallah bundan sonra da Safranbolu, yaz boyunca aynı doluluk oranını yakalamaya devam edecek" diye konuştu.

Kaymakamlık ve belediye olarak turizm tesisleri ve esnaflarla birlikte turistlerin daha iyi misafir edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ürkmezer, belediye imkânlarıyla temizlik, alt ve üstyapı, tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini, kaymakamlığa bağlı ekiplerin de ilçenin güvenliğini sağlamak için 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı.