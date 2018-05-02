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UNESCO'da ilk Türkçe forum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali: -"UNESCO'da ilk defa bir toplantı baştan sona kadar Türkçe yapıldı. Zamanla böyle toplantıların artmasıyla Türkçenin UNESCO'da sık kullanılan dillerden biri haline geleceğine inanıyoruz"

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Darhan Kıdırali,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) ilk kez bir Türkçe forum düzenlediklerini bildirdi.

Kıdırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te pazartesi günü "Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili" temalı forum düzenlediklerini belirtti.

Foruma 16 ülkeden bilim adamlarının katıldığını ifade eden Kıdırali, "UNESCO'da ilk defa bir toplantı baştan sona kadar Türkçe yapıldı. Konuşmacıların çoğu Türkçe konuştu. Zamanla böyle toplantıların artmasıyla Türkçenin UNESCO'da sık kullanılan dillerden biri haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Kıdırali, Türkçe'nin kendi sistemi olan kadim bir dil olduğunu, Altaylar'dan Akdeniz'e, Baykal'dan Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada kullanıldığını söyledi.

Türkçenin Cengiz Aytmatov gibi dünya edebiyatına katkı sağlayan yazarları yetiştirdiğine ve zengin bir dil olduğuna dikkati çeken Kıdırali, "Bunları vurguladığımız zaman UNESCO yetkilileri ve diğer bilim adamları bunları dikkate alacaktır." diye konuştu.

Kıdırali, forumda, kaybolma tehlikesindeki Türk dilli Sarı Uygur, Şor, Tıva, Altay, Karay, Kaşkay ve Nogay halklarının temsilcilerinin ana dillerinde konuşma yaptıklarını aktardı.

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Darhan Kıdırali UNESCO UTA

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