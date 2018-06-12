PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatında (UNESCO), "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" sergisi açıldı.

Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in ev sahipliğinde açılan sergiye, çok sayıda kordiplomatik temsilci katıldı.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cengizer, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti"nin Türkiye'nin en özel tabiat parklarından biri olduğunu söyledi.

Samsun Belediyesinin "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti"ni UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydettirmek amacıyla uzun süredir dünyaya tanıtmak istediğini belirten Cengizer, son dönemde buradaki kuşların çok önem kazandığını kaydetti.

Cengizer, sergide dünyanın en önemli doğa fotoğrafçısı olarak kabul edilen Emin Yoğurtçuoğlu'nun çektiği fotoğrafları sergilediklerini ve bu fotoğrafların çok ilgi gördüğünü ifade etti.

"Amacımız UNESCO'da Kızılırmak Deltası'nın daha iyi tanınmasını sağlamak ve böylelikle Dünya Miras Listesi'ne kayda giden yolda bir merhale daha katetmektir." diyen Cengizer, bu amaçla Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan dergilerden biri olan ve İngilizce yayın yapan "Cornucopia"nın özel "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" sayısı hazırladığı bilgisini de paylaştı.