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UNESCO'da Türk STK'ları konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 00:37 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından düzenlenen konferansta, eğitim alanında çalışan Türk sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri anlatıldı - Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer: "Bilhassa Afrika'da yürütülen çalışmalarımız çok başarılı. Burada bulunan Afrika ülkelerinin temsilcilerinin bu çalışmaları görmeleri ve Türk STK'larının yaptıkları çalışmalar hakkında doğrudan bilgi almalarını amaçladık"

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatınca (UNESCO) gerçekleştirilen bir konferansta, eğitim alanında çalışan Türk sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri tanıtıldı.

UNESCO'nun Paris'teki Genel Merkezi'nde "Eğitim alanında çalışan başlıca Türk STK'larının Türkiye ve yurt dışındaki faaliyetleri" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, yaptıkları çalışmalarla Türkiye sınırlarını aşan Türk STK'larının yürüttüğü faaliyetler ile hedeflerini anlatmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bilhassa Afrika'da yürütülen çalışmalarımız çok başarılı. Burada bulunan Afrika ülkelerinin temsilcilerinin bu çalışmaları görmeleri ve Türk STK'larının yaptıkları çalışmalar hakkında doğrudan bilgi almalarını amaçladık. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkılarının anlatılması ve bunun sadece Türkiye'ye yönelik değil, başta Afrika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine de yayıldığını göstermek amacıyla burayı tercih ettik. UNESCO'nun da eğitim alanında önemli hedefleri var. UNESCO'nun öncelikleriyle bir arada olan bu çalışmaları burada sergilemek çok anlamlı oldu."

Cengizer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Başkanı İbrahim Betil, Zeytin Çekirdekleri Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Gül Gürsoy ve dünyada 3 okyanusu kürekle geçmeyi başaran ilk ve tek kişi ünvanına sahip işadamı Erden Eruç, eğitim ile çocuklara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim ile dünyada herkesin sorunlarının ortadan kaldırılabileceğine dikkati çeken TEGV Başkanı İbrahim Betil, Sen de Gel Derneği aracılığıyla başta Senegal ve Gambiya olmak üzere Afrika'da yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Zeytin Çekirdekleri Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Gül Gürsoy da Ayvalık’ta 2 milyon zeytin ağacının olduğunu aktararak, "34 keman 34 çocuk" projesinden verdiği örneklerle çalışmanın çocukların yaşamlarına yaptığı katkıları dile getirdi.

Gruptaki çocuklar arasında yer alan 14 yaşındaki Özgür’ün 2 yaşındayken babasını kaybettiğini belirten Gürsoy, "Çalışmalar sonunda ilk defa keman ile karşılaşan Özgür, yeteneği ve azmi sayesinde birkaç hafta önce Paris’e gelerek konser verdi. Biz çocuğun gelişmesi ile dünyanın değiştiğine inanıyoruz." dedi.

Küçükken, "Tüm astronotlar Amerikalı, o halde ben astronot olamam" diye düşündüğünü söyleyen iş adamı Erden Eruç da böyle bir kanının bir çocuğun dünyasında trajedi anlamına geldiğini kaydetti.

Pasifik Okyanusu'nda geçirdiği 312 gün ile en uzun süre denizde kalan yalnız kürekçi olarak Guinness Dünya Rekoru'nu eldi eden Eruç, yolculuk boyunca dünyanın çok sayıda bölgesinde okulları, çocuklara eğitim verilen kampları ziyaret ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türk STK'ları UNESCO

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