UNESCO'da Türk STK'ları konuşuldu

"Bilhassa Afrika'da yürütülen çalışmalarımız çok başarılı. Burada bulunan Afrika ülkelerinin temsilcilerinin bu çalışmaları görmeleri ve Türk STK'larının yaptıkları çalışmalar hakkında doğrudan bilgi almalarını amaçladık. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkılarının anlatılması ve bunun sadece Türkiye'ye yönelik değil, başta Afrika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine de yayıldığını göstermek amacıyla burayı tercih ettik. UNESCO'nun da eğitim alanında önemli hedefleri var. UNESCO'nun öncelikleriyle bir arada olan bu çalışmaları burada sergilemek çok anlamlı oldu."

Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, yaptıkları çalışmalarla Türkiye sınırlarını aşan Türk STK'larının yürüttüğü faaliyetler ile hedeflerini anlatmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatınca (UNESCO) gerçekleştirilen bir konferansta, eğitim alanında çalışan Türk sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri tanıtıldı.

Cengizer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Başkanı İbrahim Betil, Zeytin Çekirdekleri Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Gül Gürsoy ve dünyada 3 okyanusu kürekle geçmeyi başaran ilk ve tek kişi ünvanına sahip işadamı Erden Eruç, eğitim ile çocuklara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim ile dünyada herkesin sorunlarının ortadan kaldırılabileceğine dikkati çeken TEGV Başkanı İbrahim Betil, Sen de Gel Derneği aracılığıyla başta Senegal ve Gambiya olmak üzere Afrika'da yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Zeytin Çekirdekleri Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Gül Gürsoy da Ayvalık’ta 2 milyon zeytin ağacının olduğunu aktararak, "34 keman 34 çocuk" projesinden verdiği örneklerle çalışmanın çocukların yaşamlarına yaptığı katkıları dile getirdi.

Gruptaki çocuklar arasında yer alan 14 yaşındaki Özgür’ün 2 yaşındayken babasını kaybettiğini belirten Gürsoy, "Çalışmalar sonunda ilk defa keman ile karşılaşan Özgür, yeteneği ve azmi sayesinde birkaç hafta önce Paris’e gelerek konser verdi. Biz çocuğun gelişmesi ile dünyanın değiştiğine inanıyoruz." dedi.