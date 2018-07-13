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UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen yufka, belediyenin kurduğu tesiste üretiliyor.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talep

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen yufka, belediyenin kurduğu tesiste üretiliyor. 26 kadına istihdam sağlanan tesiste, odun ateşinde yapılan yufkalar, çevre ilçeler ve kent merkezinde de talep görülüyor.
Özvatan ilçesinde belediye tarafından kurulan yufka üretim tesisinde 26 kadın çalışıyor. Kadınların odun ateşinde yaptığı yufkalar, yoğun talep görüyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde olan yufkalar, araçlarla ilçenin yanı sıra, çevre ilçeler ve kent merkezinden sipariş veren vatandaşlara ulaştırılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle ilçeye gelen gurbetçiler de giderken yanlarında yufka götürüyor. Tesiste çalışmaktan mutlu olduklarını belirten kadınlar, aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.
Tesis hakkında bilgi veren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, "Çevremizdeki ilçelere ve Kayseri merkez olmak üzere dışarıya kadar sevkiyat yapabiliyoruz. Servis araçlarımız var, 25-26 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yufkamızın özelliği el açması ve katkısız olmasıdır. Bazen siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla olacağı düşüncesindeyim. Gurbetçiler gelince talep daha çok artacak. O amaçla şu an çift vardiyalı çalışıyoruz. Araçlarımızla servis yapıyoruz. Gurbetçilerimiz, giderken valizine koyar, götürür. Günlük iki bin yufka üretiliyor" dedi.

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UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talepUNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talepUNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talepUNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki yufkaya, yoğun talep

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