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UNHCR'den Kosta Rika'ya destek talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

UNHCR'den Kosta Rika'ya destek talebi

MEKSİKO (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), ülkelerindeki şiddet olaylarından kaçan Nikaragualılara kapılarını açan Kosta Rika ve diğer ülkeler için uluslararası destek çağrısında bulundu.

BMMYK'den yapılan açıklamada, "BMMYK, ülkelerindeki ciddi hak ihlalleri ve siyasi şiddetten kaçan binlerce Nikaragualıya kapılarını açan Kosta Rika ve diğer ülkeler için daha fazla destek ve uluslararası dayanışma çağrısı yapmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Nikaragualılardan gelen Kosta Rika'ya sığınma taleplerinin son aylarda "katlanarak" arttığının altı çizilerek, "Halihazırda, bir günde 200 talepte bulunuluyor." bilgisi paylaşıldı.

BMMYK ve Kosta Rikalı yetkililerinden edinilen veriler, ülkeye nisan ayından bu yana 8 bin sığınma talebinde bulunulduğunu gösterdi.

BMMYK'ye göre, Nikaragualı 100 bin ile 150 bin aile Kosta Rika'ya sığındı.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Ülkedeki protestolarda 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.​

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Kosta Rika Nikaragua

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