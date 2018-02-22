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UNICEF Başkan Yardımcısı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Başkan Yardımcısı Forsyth, daha önceki görevinde "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından görevinden ayrıldı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkan Yardımcısı Justin Forsyth, daha önce başkanlığını yaptığı "Çocukları Koruyun" adlı yardım organizasyonunda "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından istifa etti.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Forsyth'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Forsyth de görevi bıraktığını ancak bunun sebebinin "daha önceki hataları olmadığını" savundu. Kurumuna zarar vermemek için istifa ettiğini belirten Forsyth, hakkındaki iddialarla ilgili olarak da "zamanında uygun olmayan ve düşüncesiz bazı yorumlar yaptığını" kabul etti.

Forsyth, "Şunun altını çizmek isterim ki Çocukları Koruyun'da yaptığım hatalardan dolayı UNICEF'teki görevimden ayrılıyor değilim. Bu konu uygun şekilde yıllar önce çözüldü. İlgili kişilerden yüz yüze koşulsuz şekilde özür diledim. Bir kez daha özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Forsyth, İngiltere merkezli "Çocukları Koruyun" (Save the Children UK) adlı yardım organizasyonunun başkanlığını yaptığı dönemde, kurumda çalışan 3 kadına 2011 ve 2015 yıllarında uygunsuz söz ve davranışlarda bulunmakla suçlanıyordu. İngiltere'de tartışma konusu olan Forsyth, son iki yıldır UNICEF'te başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ABD

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