UNICEF'ten Yemen'de siyasi çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in çeşitli bölgelerinde 11 milyon çocuğun yiyecek, içecek, ilaç ve eğitime acil muhtaç durumda olduğunu açıklayarak, siyasi çözümün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

UNICEF İcra Müdürü Henrietta H. Fore yayınladığı açıklamada, Yemen'de barışa fırsat verilmesi ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Yemen'de çok sert bir mücadelenin ülkeyi uçuruma sürüklediğini dile getiren Fore, sosyal hizmetlerin zorlukla yürütüldüğünü, ekonominin harap halde olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatan Fore şunları kaydetti:

"Fiyatlar yükseldi, hastaneler zarar gördü. Okullar ya mülteci sığınaklarına dönüştü ya da silahlı grupların işgaline maruz kaldı. Şimdi Aden ve Sana'dan döndüm on yıllarca süren geri kalmışlığın ardından gelen üç yıl boyunca yaşanan savaşın ve uluslararası toplumun umursamazlığının mahiyetine tanık oldum."

"Bizler Yemen'de çocuk ve gençlere yönelik yardımlarımızı elimizden gelen tüm gayretle sürdürmekle mükellefiz." diyen Fore, çekişmenin durdurularak siyasi çözümün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.