UNIFIL'in görev süresinin yenilenmesi talebi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilenmesini talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNIFIL Komutanı General Michael Beary'yi Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Avn, UNIFIL'in göreve devam etmesini istedi.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde barışı koruma rolünden övgüyle söz eden Avn, asker sayısı ya da sorumluluklarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın görev süresinin bir yıl daha yenilenmesi talebinde bulundu.

General Beary ise ülkedeki görevi sırasında Lübnanlı askeri ve sivil yetkililerin gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta Beary'nin görev süresinin sona ereceğini ve yerine İtalyan General Stefano Del Col'un tayin edildiğini duyurmuştu.

BM, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'in görev süresinin yenilenmesine ilişkin kararını genellikle her yıl 13 Ağustos'ta veriyor.