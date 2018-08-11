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Üniversite adayları, Yeni Havalimanı'nı iş imkanı olarak görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'nı iş imkanı olarak gören üniversite adayı gençler, sivil havacılık, hosteslik, yer ve kabin hizmetleri gibi bölümleri tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde kurulan stantlardan rehberlik hizmeti alan üniversite adayı gençler, tercihlerini İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışılabilecek bölümler üzerine yapıyor.

Belediyeden yapılan açıkalamaya göre, üniversite adaylarının seçeneklerinde ilk sırayı sivil havacılık, hosteslik, yer ve kabin hizmetleri alırken, onu ikinci sırada sağlık, üçüncü sırada ise ilahiyat takip ediyor.

Bağcılar Belediyesi başarı sırası, taban puanlar, tercih ve bölümler konusunda üniversite adaylarına destek için "Tercih Bağcılar 2018" adıyla bir etkinlik gerçekleştiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa gerçekleştirilen program kapsamında, belediyenin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine 15 üniversite stant kurdu.

Öğrencilere, 15 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileri yardımcı oluyor. Gençlerin aldığı puan ve hedefleri doğrultusunda, yerleşebilecekleri okul ve bölümler değerlendiriliyor.

- "Sivil havacılık, yer ve kabin hizmetleri çok revaçta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdurrahman Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Zeynep Yılmaz, üniversite adaylarının özellikle iş garantili meslekleri sorduklarını belirtti.

Öğrencilerin tercihlerinde sivil havacılığın ön planda olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Yeni açılacak olan 3. Havalimanı'nı iş imkanı olarak görüyorlar. Yeni havalimanı gençlerimize çok cazip geliyor. Planlarını gelecekte burada çalışmak üzerinde yapıyorlar. Sivil havacılık, yer ve kabin hizmetleri çok revaçta. Hostes olmak isteyen kızlar çoğunlukta." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, üniversite adaylarının seçenek sıralamasında sağlık bölümleri ikinci, ilahiyatın ise üçüncü sırada olduğunu aktardı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da gençlerin üniversite tercihlerini doğru yönde yapmaları için başlattıkları "Tercih Bağcılar 2018" etkinliğinin yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, "Çocuklarımızın puanlarına göre en iyi okullara yerleşebilmeleri, hayallerine kavuşabilmeleri için destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Tercih belirleme stantları, 14 Ağustos'a kadar hizmet verecek.

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