Üniversite adaylarına moral ziyareti

İSTANBUL (DHA) -HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler sınav için yaptıkları hazırlıkları son günde de bırakmadı. Esenler Belediyesi ise öğrencileri hazırlandıkları kütüphanelerde ziyaret ederek onlara moral verdi. Esenler’de ikamet eden öğrenciler yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin ter dökeceği YKS’ye hazırlanmak için Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’ni tercih etti. Yıl boyu dijital ortamda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler sınavın son gününe kadar çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da üniversite adaylarını moral amaçlı bu kütüphanede ziyaret etti. Öğrencilere başarı dileyerek kitap hediye eden Göksu, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere sınav için nasıl hazırlandıklarını sorarak herkesle tek tek ilgilenen Göksu’nun davranışı öğrenciler için büyük mutluluk oldu. GÖKSU, ÖĞRENCİLERLE TEK TEK İLGİLENDİ Talha Bayrakçı Dijital kütüphanenin sınava hazırlanmak için büyük katkısı olduğunu belirtirken; Murat Can Korkmaz 11’inci sınıf öğrencisi olduğu halde üniversite sınavı için şimdiden hazırlandığını söyledi. Göksu, “Erken kalkan yol alır” diyen Bayrakçı’yı tebrik etti. 18 yaşındaki üniversite adayı Dilan Atalay, “3 haftadır burada çalışma fırsatı buldum. Her evde internet olmadığı için burada bu fırsatı bulmak bizim için çok güzel” ifadelerini kullandı. Esenler Belediye Başkanı Göksu ise, ziyaret sonrası şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk açılan dijital kütüphanelerinden biri olan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin 14 bin abonesi var. Öğrenciler burada binlerce kitaba ulaşabiliyor. Bu kütüphane gibi Esener’in değişik yerlerinde kütüphanelerimiz var. Kendi akademimizde binin üzerinde kardeşimiz çeşitli çalışmalar yaptı. Bir taraftan da bilgi evleri gibi kurumlarımızda binlerce öğrencimiz üniversiteye hazırlandı. Biz de bugün onları tebrik ettik. İnşallah Esenlerli çocuklarımız başarılı olup dereceler kazanacak.” (FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

