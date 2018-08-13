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Üniversite adaylarının tercih süresi yarın sona erecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın saat 23.59'da tamamlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, yarın saat 23.59'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.

ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.

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ösym Tercih İşlemleri yks Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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