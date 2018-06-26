Üniversite binasının çatısında yangın

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, MSGSÜ'nün Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Fındıklı Kampüsü'ndeki binanın çatısında, işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, okuldaki öğrenciler ve personel tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.
Kampüse gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı.
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