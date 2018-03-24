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Üniversite de İlahiyat Vizyon Programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ve Kur’an tilaveti ile başlayan programda Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.

Üniversite de İlahiyat Vizyon Programı düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ve Kur’an tilaveti ile başlayan programda Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma “Hz. Peygamber’i Bugün Nasıl Anlamalıyız” başlıklı bir konferans verdi.
İlahiyat Vizyon programında daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü, İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Halil Aldemir ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız tarafından “Vizyon ve Kariyer Rehberliği” konusunda bir panel gerçekleştirildi. Panelden sonraki oturumda, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yelek de öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı. Programın son oturumunda ise “Modern Çağda İslâmi İlimler Anlayışı” konusunda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından bir konferans verildi. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dalında uzman akademisyenlerin vereceği eğitimlerle ufuklarını açmayı ve mesleki anlamda gelişimlerini artırmayı amaçlayan programın sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Üniversite de İlahiyat Vizyon Programı düzenlendi

Üniversite de İlahiyat Vizyon Programı düzenlendi

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