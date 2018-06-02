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"Üniversite hastaneleri yeniden yapılandırılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: - "Üniversite hastaneleri devlet hastaneleri gibi çalışmamalı. İleri seviyede, eğitim araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunmalı. Ekonomik anlamda rahatlatılmaları için birliklerinin kurulması, bilimsel çalışmalara genel bütçeden ilave pay aktarılması ve üniversite hastanesi bünyesinde çalışanların genel bütçeden kadroya geçirilmesi gibi önemli adımların atılması gerekiyor" - "Seçimlerden sonra yıpranma payının tüm çalışanlara verilmesi noktasında inşallah en kısa zaman içinde Meclis'e gelecek. Allah'ın izniyle bütün sağlık çalışanlarımıza yıpranma payını çıkaracağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, üniversite hastanelerinin devlet hastaneleri gibi çalışmaması gerektiğini belirterek, "İleri seviyede, eğitim araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunmalı. Ekonomik anlamda rahatlatılmaları için birliklerinin kurulması, bilimsel çalışmalara genel bütçeden ilave pay aktarılması ve üniversite hastanesi bünyesinde çalışanların genel bütçeden kadroya geçirilmesi gibi önemli adımların atılması gerekiyor." dedi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payı mücadelesinin 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payının bir an önce çıkarılması noktasında talimat verdiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Maalesef yıpranma payı gecikti ve çıkmadı. Bununla ilgili belli gerekçeler ortaya konuldu. 'Devlet tutanağıyla yıpranma payı' denildi. 'Sağlık çalışanlarına verilecek, genel hizmetler sınıfı olmasın.' denildi. Biz, sendika olarak bunun 550 bin sağlık çalışanının tamamına verilmesine ilişkin taleplerimizi her platformda iletiyoruz. Bu anlamda yıpranma payı aslında torba yasaya konulmuştu. Hatta Bakanlar Kurulunda da imzaya açılmıştı. Tabii bir seçim gündemi olması dolayısıyla maalesef, Meclis'e gelemedi ve kanunlaşamadı ama 4 yıldır haklı mücadelesini verdiğimiz, sağlık çalışanlarımıza yıpranma payı talimatını veren Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını önemsiyoruz.

Seçimlerden sonra yıpranma payının tüm çalışanlara verilmesi noktasında inşallah en kısa zaman içinde Meclis'e gelecek. Allah'ın izniyle bütün sağlık çalışanlarımıza yıpranma payını çıkaracağız.”

- "3600'ün kapsamının genişletilmesi lazım"

Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesi ile öğretmenler, din görevlileri, sağlık çalışanları ve polislerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması müjdesini verdiğini anımsattı.

Memur-Sen olarak 3600 ek göstergenin, uzun süredir talep ettikleri ve bekledikleri bir konu olduğunu vurgulayan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda atılan adımı önemsiyoruz ancak kapsamın daha da genişletilmesini ve kamudaki bütün çalışanları kapsamasını arzu ediyoruz. Genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar ve ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler kadrosunda olanlara da bu düzenlemenin mutlaka yapılması lazım. 600 puan öğretmenlere, polislere, imamlara ve sağlık çalışanlarına veriliyorsa diğer memurlara da 600 puanlık bir düzenleme yapılması noktasında bu kapsamın genişletilmesi lazım."

- "Kendi yağında kavrulamaz hale geldi"

Memiş, üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanmama konusunda dirençlerinin olduğunu savundu.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tek elden verilmesi gerektiğine işaret eden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite hastanelerine ilişkin önemli sorunlar var. Bu hastanelerimiz 3. basamak hastanelerdir. Aslında eğitim ve araştırma hastaneleri. Bu hastanelerde, özellikle Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarından verilen ücretlendirmelerin yeniden mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda üniversite hastaneleri kendi yağında kavrulamaz hale geldi. Kamu hastaneleri de kendi yağında kavrulamaz halde ama üniversite hastanelerinin durumu daha kötü. Bu anlamda yeniden yapılandırılmaları noktasında çalışmalar var.

Bu konuda Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapıldı. Bütün bakanlıkların ortak mutabakatıyla bu hastanelerin yeniden yapılandırılması noktasında çok önemli kararlar alınmış olmasına rağmen 2-3 yıldan beri bir adım atılamadı."

Üniversite hastanelerinin hizmet hastanesi olmaması gerektiğine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Üniversite hastaneleri devlet hastaneleri gibi çalışmamalı. İleri seviyede, eğitim araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunmalı. Ekonomik anlamda rahatlatılmaları için birliklerinin kurulması, bilimsel çalışmalara genel bütçeden ilave pay aktarılması ve üniversite hastanesi bünyesinde çalışanların genel bütçeden kadroya geçirilmesi gibi önemli adımların atılması gerekiyor. Yoksa bu hastanelerimizin işi gerçekten zor.

Bu haliyle bile Sağlık Bakanlığına bağlanmış olmaları, üniversite hastanelerini kurtarmayacaktır. Onun için bu konuda kapsamlı bir çalışma bir an önce yapılmalı. Gerçek mecralarına çekilerek, oraların bilim yuvaları olduğu göz ardı edilmeden yapılandırılmalarının şart olduğunu düşüyorum."

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