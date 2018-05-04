HABER

Üniversite hastanesi enerjisini güneşten sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi enerjisini güneşten alacak - AB iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında güneşten elde edilecek enerji sayesinde yıllık yaklaşık 4 milyon lira olan enerji harcamasının yüzde 50'sinin karşılanması hedefleniyor - ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan: - "Burada biz güneş enerjisini kullanarak ilk defa trijenerasyon dediğimiz yani elektrik, ısıtma ve soğutmada bu enerjiyi kullanacağız"

MEHMET ÇALIK - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite hastanesinin ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacının yüzde 50'sinin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

ADÜ ve AB arasında 3 yıl önce imzalanan protokol kapsamında çalışmalarına başlanan Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri Projesi (BRICKER) kapsamında yerleşke içerisindeki 25 dönümlük arazi üzerine 960 dev ayna kuruldu.

Aynı projenin uygulandığı İspanya'nın bu projeden vazgeçmesi üzerine bu ülkedeki 460 ayna da ADÜ'ye getirildi.

Bin 420 ayna ile güneş enerjisinin ilk testlerine başlayan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, yıllık 4 milyon lira olan enerji giderinin yarısının karşılanması amaçlanıyor.

- Güneş enerjisiyle üçü bir arada

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi üniversitelerinde hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 3 yıl önce başladığını, kendilerine çok güvendiklerini ve bu projeyi hayata geçirmeyi çok istediklerini anlatan Bircan, üniversitelerinde kurulan sistemin bir örneğinin sadece Belçika'da olduğunu kaydetti.

Projenin 15 milyon liraya mal olduğunu, bunun 4,5 milyon lirasını kendilerinin kalanını Avrupa Birliğinin karşıladığını ifade eden Bircan, şöyle konuştu:

"Burada biz güneş enerjisini kullanarak ilk defa trijenerasyon dediğimiz yani elektrik, ısıtma ve soğutmada bu enerjiyi kullanacağız. Bu proje ile hastanenin hem ısıtması, hem soğutması, hem de elektrik enerjisine katkı sağlayacak. Yılda toplamda 4 milyon lira civarında bir elektrik enerjisi sarfiyatı var. Bunun yüzde 50'sini bu kurduğumuz sistemle sağlayacağız.

Bu projeye insanlar bir süre sonra gelip turistik gezi yapacaklar. Çünkü güneş enerjisini kullanarak üçlü sistem ürettiğiniz tek alan burası. Belçika'daki daha küçük alan. Esas büyük alan burası. Almanya'dan bir üniversiteden bu projeyi daha ileri götürme teklifleri alıyoruz. Yine tamamen hibe ile yapılacak bir iş. Biz de bunu kabul ettik. Dünyanın bu projeye ilgisi var. Bu farklı sistemi anlamaya çalışıyorlar. İyi olduğunu gördükçe de sisteme bir şekilde dahil olmaya çalışıyorlar."

Rektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araçRektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araç
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Birliği elektrik enerji Isıtma proje Soğutma

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.