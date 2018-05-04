Üniversite hastanesi enerjisini güneşten sağlayacak

MEHMET ÇALIK - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite hastanesinin ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacının yüzde 50'sinin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.
ADÜ ve AB arasında 3 yıl önce imzalanan protokol kapsamında çalışmalarına başlanan Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri Projesi (BRICKER) kapsamında yerleşke içerisindeki 25 dönümlük arazi üzerine 960 dev ayna kuruldu.
Aynı projenin uygulandığı İspanya'nın bu projeden vazgeçmesi üzerine bu ülkedeki 460 ayna da ADÜ'ye getirildi.
Bin 420 ayna ile güneş enerjisinin ilk testlerine başlayan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, yıllık 4 milyon lira olan enerji giderinin yarısının karşılanması amaçlanıyor.
- Güneş enerjisiyle üçü bir arada
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi üniversitelerinde hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Çalışmaların yaklaşık 3 yıl önce başladığını, kendilerine çok güvendiklerini ve bu projeyi hayata geçirmeyi çok istediklerini anlatan Bircan, üniversitelerinde kurulan sistemin bir örneğinin sadece Belçika'da olduğunu kaydetti.
Projenin 15 milyon liraya mal olduğunu, bunun 4,5 milyon lirasını kendilerinin kalanını Avrupa Birliğinin karşıladığını ifade eden Bircan, şöyle konuştu:
"Burada biz güneş enerjisini kullanarak ilk defa trijenerasyon dediğimiz yani elektrik, ısıtma ve soğutmada bu enerjiyi kullanacağız. Bu proje ile hastanenin hem ısıtması, hem soğutması, hem de elektrik enerjisine katkı sağlayacak. Yılda toplamda 4 milyon lira civarında bir elektrik enerjisi sarfiyatı var. Bunun yüzde 50'sini bu kurduğumuz sistemle sağlayacağız.
Bu projeye insanlar bir süre sonra gelip turistik gezi yapacaklar. Çünkü güneş enerjisini kullanarak üçlü sistem ürettiğiniz tek alan burası. Belçika'daki daha küçük alan. Esas büyük alan burası. Almanya'dan bir üniversiteden bu projeyi daha ileri götürme teklifleri alıyoruz. Yine tamamen hibe ile yapılacak bir iş. Biz de bunu kabul ettik. Dünyanın bu projeye ilgisi var. Bu farklı sistemi anlamaya çalışıyorlar. İyi olduğunu gördükçe de sisteme bir şekilde dahil olmaya çalışıyorlar."
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