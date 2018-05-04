Üniversite hastanesi enerjisini güneşten sağlayacak

Çalışmaların yaklaşık 3 yıl önce başladığını, kendilerine çok güvendiklerini ve bu projeyi hayata geçirmeyi çok istediklerini anlatan Bircan, üniversitelerinde kurulan sistemin bir örneğinin sadece Belçika'da olduğunu kaydetti.

Bin 420 ayna ile güneş enerjisinin ilk testlerine başlayan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, yıllık 4 milyon lira olan enerji giderinin yarısının karşılanması amaçlanıyor.

Projenin 15 milyon liraya mal olduğunu, bunun 4,5 milyon lirasını kendilerinin kalanını Avrupa Birliğinin karşıladığını ifade eden Bircan, şöyle konuştu:

"Burada biz güneş enerjisini kullanarak ilk defa trijenerasyon dediğimiz yani elektrik, ısıtma ve soğutmada bu enerjiyi kullanacağız. Bu proje ile hastanenin hem ısıtması, hem soğutması, hem de elektrik enerjisine katkı sağlayacak. Yılda toplamda 4 milyon lira civarında bir elektrik enerjisi sarfiyatı var. Bunun yüzde 50'sini bu kurduğumuz sistemle sağlayacağız.

Bu projeye insanlar bir süre sonra gelip turistik gezi yapacaklar. Çünkü güneş enerjisini kullanarak üçlü sistem ürettiğiniz tek alan burası. Belçika'daki daha küçük alan. Esas büyük alan burası. Almanya'dan bir üniversiteden bu projeyi daha ileri götürme teklifleri alıyoruz. Yine tamamen hibe ile yapılacak bir iş. Biz de bunu kabul ettik. Dünyanın bu projeye ilgisi var. Bu farklı sistemi anlamaya çalışıyorlar. İyi olduğunu gördükçe de sisteme bir şekilde dahil olmaya çalışıyorlar."

