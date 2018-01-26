Üniversite hastanesinde korkunç iddia: Kanser tedavisini durdurmuşlar

FETÖ/PDY yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe’ye yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ortaya çıktı
İddianamede, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarının temini ve kullanımı konusunda da dikkat çekici tanık beyanları yer aldı. Cihazların yüksek bedellerle örgüte yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı, buna rağmen firmalarla çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.
‘Cihazlar çalıştırılmadı’
Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde görev yapan tanık B.Ş., cihazların kasıtlı olarak çalıştırılmadığını, bu konuda defalarca tutanak hazırladığını ancak dikkate alınmadığını kaydetti. Bir başka tanık Y.Ç. ise şu bilgileri verdi: “Firma cihazlara hiç bakmadığı gibi cihazların kasıtlı olarak yatmasına imkân verildiğine şahit oldum. 2014 yılında 1 cihazın 8 ay boyunca hiç çalışmadığını tutanak altına aldık. Bu süre içinde kanser hastaları özel hastanelere yönlendirildi.”
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu
PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!
Okuyucu Yorumları 10 yorum