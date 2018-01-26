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Üniversite hastanesinde korkunç iddia: Kanser tedavisini durdurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 11:33 | Son Güncelleme 9 saat önce

FETÖ'den tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe için iddianame hazırlandı. İddianamede, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarıyla ilgili dikkat çekici tanık beyanları yer aldı. AÜ Hastanesi’ne ait cihazların FETÖ’ye yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı vurgulandı.

FETÖ/PDY yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe’ye yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ortaya çıktı

İddianamede, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarının temini ve kullanımı konusunda da dikkat çekici tanık beyanları yer aldı. Cihazların yüksek bedellerle örgüte yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı, buna rağmen firmalarla çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.

‘Cihazlar çalıştırılmadı’

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde görev yapan tanık B.Ş., cihazların kasıtlı olarak çalıştırılmadığını, bu konuda defalarca tutanak hazırladığını ancak dikkate alınmadığını kaydetti. Bir başka tanık Y.Ç. ise şu bilgileri verdi: “Firma cihazlara hiç bakmadığı gibi cihazların kasıtlı olarak yatmasına imkân verildiğine şahit oldum. 2014 yılında 1 cihazın 8 ay boyunca hiç çalışmadığını tutanak altına aldık. Bu süre içinde kanser hastaları özel hastanelere yönlendirildi.”

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Anahtar Kelimeler:
kanser Akdeniz Üniversitesi FETÖ

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bunda ne var ki AKP bütün ihaleleri yandaş müteahhitlere verip devleti milyarlarca dolar zarara uğratmıyor mu, bunu neye karşılık yapıyor. Osmangazi, YSS köprüsü, Avrasya tüneli daha neler neler.
@yaseminkurt YASEMİN SENNİN GİBİ GEZİZEKALILAR DÜN NE YEDİĞİNİ HATIRLAMAZ... SİZİN KAFANIZ ALMAZ .... SENİNLE DAHA SONRA İLGİLENECEĞİM...
@yaseminkurt aklınız fikriniz akp yi suçlamak çocuğunuzun yellenmemesine de erdoğan neden hahahaha
BU OLAYLARI SÜLÜMAN SOYLU VE RECEP AKDAĞ'A SORMAK LAZIM. ZAMANINDA ONUN SORUMLULUĞUNDA OLAN ŞEYLER BUNLAR. MENZİLCİLERİ DE İYİ TANIRLAR.
Bu süreç bütün devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde zaten böyle yürüyor. Aynı olay Ege Üniversitesinde de mevcut. Bölümdeki doktorlar cihaz bozuk olduğu için üniversitenin karşısındaki kendilerine ait özel hastaneye yönlendiriyor hastaları
akp nin zihniyetinin benzeri şeylerdir ne fark ederki akp cilede bunların çırağıdır aynı şey rüşvet yolsuzluk kul hakkı aynı bağçenin hıyarlarıdır islam adı altında yapmadıkları maalimlik kalmadı
unv dekanlarni kim atadi zamaninda Abdullah GUL ona sormak lazim devlet bunlari gormuyormu bilmiyormu
KAMU KURUMLARINA MAL VE HİZMET ALIMI YAPILIRKEN KAPALI ZARF USULÜ İHALE YAPILIR VE ZARFINDA EN DÜŞÜK FİYAT VEREN FİRMADAN MAL YADA HİZMET SATIN ALINIR. ANCAK CUMHURİYET TARİHİNDE SON 15 YILDA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ KAMU VURGUNU YAPILIYOR HEM DE İKTİDAR ELİYLE, İHALEYE FESAT KARIŞTIRIP YANDAŞLARINI ZENGİN EDİYORLAR. DEVLETİNİ ZARARA UĞRATANLATI ALLAH BELASINI VERSİN
@rcecen_1974 KENDİN SÖYLÜYORSUN..4734 KAMU İHALE KANUNU 19. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILIR..KAPALI ZARF USULÜ... HABERİ YAPANLAR BUNU KİMSENİN BİLEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜP DEVLETİ KÜÇÜMSEMİŞ.. HE ŞÖYLE OLABİLİR... FETÖCÜLERLE BĞLANTILI KURUMSA ZATEN DALAVERE YAPMIŞTIR....
Bu ülkenin son 30-40 yılında din,iman,ahlak,ibadet diyenler hep bu şekilde kendilerini ve çevrelerini zengin ettiler. Oysa insanlar çeşit çeşittir,insanlık ve insani değerler birdir. Liyakat sistemi ile dünya görüşüne,dini inanışına bakılmadan dünya işleri görülmelidir. Bu uygulamayı FETÖ her yerde yaptı. Ankara'ya sırtındaki ceketi ile giden bir tanıdığım maalesef aynı tarafgir uygulamalar sayesinde köşe oldu.Bugün herhalde bir 40-50 dairelik serveti var. Bunun ise normal çalışarak elde edilmesi mümkün değil. Kendisi FETÖ.nün Ankara'daki kasalarındandı,şimdi ise her şey burnundan geliyor...
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