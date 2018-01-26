Üniversite hastanesinde korkunç iddia: Kanser tedavisini durdurmuşlar

FETÖ/PDY yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe’ye yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ortaya çıktı

İddianamede, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarının temini ve kullanımı konusunda da dikkat çekici tanık beyanları yer aldı. Cihazların yüksek bedellerle örgüte yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı, buna rağmen firmalarla çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.

‘Cihazlar çalıştırılmadı’

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde görev yapan tanık B.Ş., cihazların kasıtlı olarak çalıştırılmadığını, bu konuda defalarca tutanak hazırladığını ancak dikkate alınmadığını kaydetti. Bir başka tanık Y.Ç. ise şu bilgileri verdi: “Firma cihazlara hiç bakmadığı gibi cihazların kasıtlı olarak yatmasına imkân verildiğine şahit oldum. 2014 yılında 1 cihazın 8 ay boyunca hiç çalışmadığını tutanak altına aldık. Bu süre içinde kanser hastaları özel hastanelere yönlendirildi.”