Üniversite hastanesinde skandal! Soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 15:16 |1 saat önce

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği’nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da 6 yıldır takipli olan HIV virüslü kadın, geçen hafta doğum sancıları artınca yakınları tarafından bir hastaneye götürüldü. Hastane tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği’ne sevk edilen kadın, önce kliniğe kabul edilmek istenmedi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ün de öğretim üyesi olduğu kliniğin HIV’li hastayı kabul etmek istememesi üzerine hastane başhekimliği devreye girerek, hastanın yatışını yaptı. Klinikte yatan HIV’li kadın, doğum sancılarının iyice artması üzerine sezaryenle doğum için ameliyathaneye alındı. ERKEK DOKTORLAR GİRMEDİ, KADIN DOKTOR VE ASİSTAN GİRDİ Kadının ameliyatı için Yrd. Doç. Dr. F.M.F.’ye haber verildi; ancak doktor, iddiaya göre ameliyata girmek istemedi. Bu sırada F.M.F. gibi diğer erkek doktor ve asistanlar da HIV’li kadının ameliyatına girmek istemeyince, kadın olan Doç. Dr. E.A. ve yine 2 aylık kadın asistan D.D., ameliyata girdi. Ameliyathanede HIV’li kadına operasyon için hazırlıklar yapılırken, HIV gibi antiviral hastalıkların bulaşmasını engelleyen bariyerli eldivenin olmadığı ortaya çıktı. Bariyerli eldiven için hastane yönetimine haber verilirken, hastane yönetimi de eldiven temin etmek için harekete geçti.

DEPOCU EVDEN GETİRİLDİ, BARİYERLİ ELDİVEN ALINDI Dicle Üniversitesi Hastanesi yönetimince,ameliyatın başlamasına 10 dakika kala Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden bariyerli eldiven istendi. Hastanede olmadığı belirtilen depo görevlisi, evinden getirilerek, tanesi 150 TL olan bariyerli eldiven alındı. Bariyerli eldivenin ameliyathaneye teslim edilmesiyle HIV’li kadının ameliyatı başlamış oldu. HIV’li kadının kliniğe yatırılmasına ve operasyonuna karşı direnç gösterip, ameliyata girmeyen erkek doktorlar yerine bu görevi üstlenen 2 aylık asistan D.D.’nin parmağına opersyon sırasında kazayla iğne battı. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetime alınan D.D.’ye ilaç tedavisi uygulandı. 3 ay önce evlenen D.D.’ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi. 'ELDİVEN BARİYERLİ DEĞİL' İDDİASI Dicle Üniversitesi’nin ameliyathanesinde olmadığı ortaya çıkan ve Kadın Doğum Hastanesi’nin deposundan alınan eldivenin bariyerli olmadığı için D.D.’nin eline iğne battığı ileri sürüldü. Olayın ardından Kadın Doğum Kliniği’nde görevli asistanlar, işe gelmemek için rapor alırken, hastane yönetimi de bariyerli eldivenlerinin bulunmadığını doğruladı.