Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Bu sene eğitim ve öğretimde yeni sistemlerin ilk sınavları yapıldı. Üniversite adayları da bu sene ilk kez yeni sınav sistemi kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları sınavına yani YKS'ye girdiler. Şimdi öğrencilerin önünde YKS sonuçları açıklaması ve tercih süreci yer alıyor. Adaylar gelecekleri için çok kritik bir karar verecekleri tercih sürecini bekliyorlar. 31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.

ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...

ÜNİVERSİTE BÖLÜM VE KONTENJAN KILAVUZU

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.