Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Bu sene eğitim ve öğretimde yeni sistemlerin ilk sınavları yapıldı. Üniversite adayları da bu sene ilk kez yeni sınav sistemi kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları sınavına yani YKS'ye girdiler. Şimdi öğrencilerin önünde YKS sonuçları açıklaması ve tercih süreci yer alıyor. Adaylar gelecekleri için çok kritik bir karar verecekleri tercih sürecini bekliyorlar. 31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.
ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...
2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU (3 Temmuz 2018)
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yukarıdak bağlantısını paylaştığımız kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.
Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. YÜkseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
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