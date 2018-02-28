Üniversite öğrencilerden Doğu Guta’daki katliama tepki

Sakarya Üniveritesinde okuyan Suriyeli öğrenciler Doğu Guta’da yaşanan sivil katliamına dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Suriye’de bulunan Doğu Guta’da yıllardır yaşanan sivil katliamına dikkat çekmek amacıyla Sakarya Üniveritesinde okuyan Suriyeli öğrenciler, Kampüs Camisinde bir basın açıklaması yaptı. Öğrenciler adına basın açıklamasını Suriyeli Muaz Şallar okudu. Şallar, Doğu Guta bölgesi’nin, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulduğunu söyledi.

“Toplu mezara dönüştü”

Doğu Guta bölgesinin toplu mezara dönüştüğü belirten Suriyeli Muaz Şallar, “400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu bölge, son haftalarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü. Son 3 ayda 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden; yaralıların da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı öldüğü ya da ölmek üzere olduğu kaydediliyor. Esed rejimi, Doğu Guta’ya son üç gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Terörizmle mücadele adı altında yapılan saldırılar; kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Rejiminin ablukada tuttuğu bölgede son 3 günde ölen sivillerin sayısı 250’yi geçti. Doğu Guta’daki son 3 aylık saldırılarda ise 185’i çocuk, 109’u kadın olmak üzere toplamda 700’ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti” dedi.