Üniversite öğrencileri bizz@kampüs’te Ülker Metro için yarıştı

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin 3. 4. ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı ve bu yıl yedincisi düzenlenen bizz@kampüs Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

137 üniversiteden 901 takımın Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle katıldıkları yarışmada birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden Energenius takımı aldı. Yeditepe Üniversitesi’nden Conception takımı ikincilik, Ege Üniversitesi’nden mADcap ekibi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya 7 yılda toplam 29 bin 75 öğrenci katıldı ve 9 bin 693 fikir sundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Yarışmaya katılan tüm projeler son derece başarılı ve güçlü fikirlerden oluşuyordu. Bu yüzden tüm öğrencileri, öncelikle gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik ediyor ve her birinin fark yarattığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülker, "Dünya hızla değişiyor. Takip etmek ve değişime uyum sağlamak gerekiyor. Dijital dönüşüm nedir takip etmek lazım. Teknolojiyi, bilimi kendimize adapte ederek uygulamak kritik. İş dünyasına giden süreçte mümkün olduğunca sosyal etkinliklere katılmanızı tavsiye ediyorum. Sizlerin gelişimi için sosyalleşmek, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak, staj yapmak, böyle yarışmalara katılmak, dünya ile entegre olmak, donanımızı artırmanız çok önemli. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.