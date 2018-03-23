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Üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri ile taraftar grupları Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna yönelik saldırıyı protesto etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi öğrencileri ile taraftar grupları Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna yönelik saldırıyı protesto etti.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup "Üniversitelerde terörist istemiyoruz" yazılı pankart ile Türk bayrağı açtı.

Daha sonra grup, ''Bu vatan bizimdir bizim kalacak'', ''Kampüste terörist istemiyoruz'', ''Ne mutlu Türküm diyene'' şeklinde sloganlar atarak Atatürk Stadı önüne yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Semih Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Bu tür olayları şiddetle kınadıklarını belirten Öztürk, üniversitelerde terör olayları istemediklerini ifade etti.

Öztürk, öğrenciler ve taraftar grupları olarak ülkenin birliği ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak Afrin şehitlerinin isimlerini okudu.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan grup, daha sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salim Alemdar'a kentteki güvenlik önlemleri dolayısıyla çiçek takdim etti.

Grup daha sonra dağıldı.

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Afrin Boğaziçi Üniversitesi şehit düşen

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