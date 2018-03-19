Üniversite öğrencileri büyükşehirle deneyim kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince uygulamaya konulan İş Yeri Uygulama Eğitimleri başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İş Yeri Uygulama Eğitimi alacak öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerinin son yarıyıllarında 15 hafta süreyle çalışmalarını öngören İş Yeri Uygulama eğitimleri başladı. Öğrenciler üniversitenin belirlediği İzleyici Öğretim Elemanı ile Belediyenin belirlediği İş yeri eğitim sorumluları gözetiminde uygulamalı eğitim görecekler. Uygulama ile iş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini, sorumluluk alma becerileri artacak, iş dünyası ile okurken tanışma fırsatı bulacaklar. İşyeri uygulama eğitiminin başlaması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz ile İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, “Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile öğrencilerimize deneyim kazanma imkanı sunmaktayız. Üniversite öğrencileri okulda aldıkları derslerin içeriğine uygun olarak belediyemizde iş yeri uygulama eğitimi görmekteler. Öğrencilerimiz belediyemizce belirlenen iş yeri eğitim sorumlusu ile üniversite tarafından belirlenen İzleyici öğretim elemanı gözetiminde 15 hafta süreyle belediyemizde çalışacaklar. Böylece kendileri açısından yararlı bir tecrübe ve donanım ile iş hayatına atılacaklar” dedi. İş Yeri Uygulama Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız ise, “Buradaki amacımız sizlerin üniversiteden kazandığınız teorik bilgilerinizi profesyonel hayatta uzman kişilerin eşliğinde yapacağınız uygulamalarla birlikte deneyimlerinizi arttırmak” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, “Üniversitemizle yaptığımız protokol çerçevesinde okullarda öğrendiğiniz teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek, hayata daha erken başlamak amacıyla bizlerlesiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesi kurumsal anlamda sizler için bir şans. Sizlerin burada olması da bizleri için bir şans. Sizin gibi gençlerle erkenden işe başlamış olduk. Burada hem sizler kazançlısınız hem bizler. 5 Mart’ta bu protokol gereği 20 arkadaşımız ilgili birimlerde başladınız. Haziran ayının sonuna kadar bu eğitiminiz devam edecek. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaz aylarında da bu eğitimi sürdüreceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah verimli bir eğitim dönemi geçirirsiniz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.