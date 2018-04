Üniversite öğrencileri, köy okulunu yeniledi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, 'Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz' sloganıyla Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ilkokulun tamirat, tadilat ve boyasını yaptı.

AKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Gücek önderliğinde bir araya gelen gönüllü öğrenciler, Emirdağ'ın Çiftlik köyündeki ilkokulu baştan aşağı elden geçirdi. Proje kapsamında üniversiteden 20 öğrenci, Emirdağ Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın'ın destekleriyle Çiftlik köyüne giderek 2 günde binanın iç ve dış tamiratını gerçekleştirdi. Gönüllü üniversite öğrencileri 'Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz' sloganıyla 4'üncü okulun bakım, onarım ve temizliğini yaptıktan sonra boyadı. Gönüllü üniversite öğrencilerine ilkokul öğrencileri de yardım etti. Hummalı şekilde okulun bakımını yapan öğrencilere köy sakinleri çeşitli ikramlarda bulundu.

'23 NİSAN GÜNÜ OKULA GELDİKLERİNDE SEVİNİYOR'

AKÜ Malzeme Bilimi ve Mühendislik Bölümü son sınıf öğrencisi Muharrem Öztürk, her yıl bir köy okulunda tadilat ve boya yaptıklarını söyledi. Proje içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Öztürk, "Her köy okulunda bakım ve tadilat yapıyoruz. Eskimiş, yıpranmış ve boyasız olan okulları genel bir bakımdan geçiriyoruz. Sıva, alçı, boya yaparak, çocuklarımıza yeni bir ortam vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklar 23 Nisan günü okula geldiklerinde seviniyor. Okullarının değiştiğini görüyorlar. Farklı bir ortam buluyorlar. Öğrencilerde en azından okuma hevesi doğarsa ne mutlu bize" dedi.

'İNŞALLAH KÜÇÜK KÜÇÜK UMUTLAR YEŞERTMİŞİZDİR'

AKÜ Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Melek Kılıç, ilkokul öğrencilerinin daha iyi bir ortamda öğrenim görmesi için projeye gönül verdiğini anlatırken, "Arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza küçücük bir umut olabilmek için toplandık. Okulu boyadık. Pencereleri boyadık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah onların içerisinde de küçük küçük umutlar yeşertmişizdir" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY OLMADI'

Köy Muhtarı Bahattin Altıntaş, üniversite öğrencilerine teşekkür ederken, şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerimiz elbirliğiyle okulumuzun bütün bakımlarını yapıyor. Okumuzun dış görünüşü çok güzel oldu. İçinin temizliği de fevkalade. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Okul çocukları da yeni okullarını görünce çok sevinecek ve mutlu olacaklarını düşünüyorum. 23 Nisan'da da burada harika bir şenlik gerçekleştireceğiz inşallah."

'4 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ'

AKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek de benzer çalışmaları büyük keyif alarak 4 yıldır Afyonkarahisar genelinde sürdürdüklerini anlattı. Gücek, şunları söyledi:

"Gönülleri büyük kardeşlerimizle birlikte 22 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü bir köy okulunun tamiratını gerçekleştiriyoruz. Burada sadece öğrenci arkadaşlarımız yok. Köyümüzün muhtarı, yerli halkımız ve esnafımızı burada ve bizlere destek oluyor. Anaokulu öğrencimiz de buraya bizlere desteğe geldi. Onlarla birlikte burada bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. 23 Nisan günü çocuklara okulu hediye edeceğiz. Onun için bugün buradayız ve hep birlikte geleceği renklendiriyoruz. Projemizi 4 yıldır Afyonkarahisar il genelinde sürdürüyoruz. Önceden İhsaniye ilçemizde 3 okulumuzun tamir, tadilat ve boyasını yaptık. Bu yıl da ihtiyacı olan okullar içerisinde Çiftlik köyümüzü seçtik. Bundan sonra nasip olursa her yıl 23 Nisan dönemlerinde bir köy okulumuzu baştan aşağıya yenileceğiz. Ve oradaki çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm ve mutluluk olmaya devam edeceğiz."