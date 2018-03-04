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Üniversite öğrencileri Litvanya’da Türk mutfağını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Litvanya’da eğitim gören "Erasmus" öğrenciler bir taraftan da Türk mutfağını tanıtıyor.

Üniversite öğrencileri Litvanya’da Türk mutfağını tanıttı

Litvanya’da eğitim gören "Erasmus" öğrenciler bir taraftan da Türk mutfağını tanıtıyor. Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen International Dinner Spring’18 etkinliğinde dünyanın farklı yerlerindeki 15 ülkeden uluslararası üniversite öğrencileri kendi kültürlerinden yemeklerini tanıttı.
Etkinlikte yapılan oylama sonucunda Türk öğrencilerinin hazırladığı yemekler yarışmada üçüncü oldu. İlk üç ise sırası ile ev sahibi Litvanya, İspanya ve Türkiye olurken. Türk öğrenciler yemek yarışmasına son gün katılma kararı aldıklarını ve üç yemekle yarıştıklarını diğer ülkelerin ise 8 ile 12 çeşit yemekle yarışmaya katıldıklarını, buna rağmen üç kap yemekle de olsa üçüncü olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ettiler. Yarışmaya katılan öğrenciler adına konuşan Bilgisayar Yazılım Mühendisliği öğrencisi Oğuzhan Karagöl; "Okulumuzda 15 ülkenin öğrencileri eğitim görmektedir. Her sene burada ülke öğrencilerinin kendi kültürlerini tanıtım günleri düzenleniyormuş. Biz de katılıp katılmamakta kararsız kaldık. Ama son gün Türkiye’nin adını bir şekilde duyurmamız lazım dedik ve üç çeşit yemek yaparak yarışmaya katıldık. Türkiye ekibi olarak, benimle birlikte Beyza Nergis Özbek, Kübra Çankaya, Oğuzhan Başdoğan, Ahmet Furkan Tazegüllü ve Berk Kalyoncu katıldık. İyi bir ekip çalışmasıyla birlikte yaptığımız yemeklerle üçüncü olduk. Daha önce karar verseydik mutlaka yemek kültürümüzün de zenginliği ile birinci olurduk" diyerek üçüncülüğünde kötü olmadığını ifade etti.

Üniversite öğrencileri Litvanya’da Türk mutfağını tanıttı

Üniversite öğrencileri Litvanya’da Türk mutfağını tanıttı

Üniversite öğrencileri Litvanya’da Türk mutfağını tanıttı

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