Üniversite öğrencileri Nevruz’u ağaç dikerek, kutladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri 21 Mart Nevruz ve Dünya Orman Gününü okullarına ağaç dikerek kutladı.

Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Orman Şefliğinden kendi imkanlarıyla temin edilen fidanları toprakla buluşturdu. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü sebebiyle Yüksekokul öğrencileri ve idari personel 103’er adet defne, dut, ceviz, bağ fidanı ile erik, badem, ıhlamur, zeytin fidanı dikti. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H. Ahmet Deveci, “Personel arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin güzel bir çalışması oldu. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı ve fidan desteğinde bulunan İslahiye Kaymakamımıza ve Orman İşletme Şefimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.