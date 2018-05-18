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Üniversite öğrencileri okulların onarımında çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 13 kız öğrenci, "Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri okulların tamirat ve boyasını yapıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı okulların tamiratında görev alıyor.

Fakültede öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri okulları güzelleştiriyor.

Proje kapsamında belirlenen okullara giden 13 kız öğrenci, binaların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra boyama da yapıyor. Okulların bakımını yapan üniversite öğrencilerine minik öğrenciler de destek veriyor.

Öğrenciler, bu kapsamda son olarak Canik ilçesindeki İnönü İlkokulu'nun özel eğitim sınıfını düzenledi.

Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Sedanur Bayraklı, AA muhabirine, çocuklara faydaları dokunacak bir proje geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda İnönü İlkokulu'ndaki özel eğitim sınıfının duvarlarına hayvan, çiçek, orman ve insan sevgisini anlatan resimler yaptıklarını belirten Bayraklı, böylece küçük çocukların daha güzel ortamda eğitim görmesini amaçladıklarını anlattı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Yılmaz da daha önce Düvecik Köyü İlkokulu'nun bakım, onarım ve boyama işini yaptıklarını dile getirerek, çalışmalarında kullandıkları malzemeleri yurt müdürlüğünün karşıladığını ifade etti.

Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nur Uzuner ise öğrencilerin daha iyi ortamda öğrenim görmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Arkadaşlarımızla çocuklara küçücük bir umut olabilmek için imkanlarımız kapsamında çalışıyoruz. Okulların ihtiyacı olan sınıflara küçük dokunuşlar yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah onların içerisinde küçük de olsa umutlar yeşertmişizdir." dedi.

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Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun üniversite öğrencisi

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