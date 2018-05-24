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Üniversite öğrencilerinden 3D yazıcı ile "yerli drone"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümü öğrencileri, önce 3D yazıcı yaptı, daha sonra da bu yazıcıyla drone parçaları üretti

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programı öğrencileri, ürettikleri 3D yazıcı ile drone parçaları yaptı.

Uçak bölümü öğrencileri bir yıl önce "yerli drone" projesi kapsamında çalışmalarına başladı. Yapacakları drone'un parçalarını üretmek için 3D yazıcı üreten öğrenciler, danışman öğretim görevlileri gözetiminde proje çalışmalarını sürdürdü.

Yazıcı ile elde ettikleri parçaları elektronik aparatlarla birleştirerek drone üreten üniversite öğrencileri, "yerli drone"u Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sergilemeye başladı.

TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emre Uluat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone parçalarını daha ucuza ve çabuk elde etmek için 3D yazıcı yaptıklarını söyledi.

Yerli drone için birçok parçayı ve kiti proje kapsamında birleştirdiklerini anlatan Uluat, "Test ve deneme aşamaları dahil hava aracımızı bir yılda yaptık. Bu proje bize hem de bizden sonra okulumuza gelecek öğrencilere örnek olacak. Yapmış olduğumuz drone 6 pervaneli ve yaklaşık yarım saat 45 dakika havada kalabiliyor, üzerindeki kamera sayesinde de kayıt yapabiliyor. Bizim yaptığımız drone gps bakımından da işlevsel. Uçuşa başladığı ilk konumu kendi dönüşte bulabiliyor. Drone'lar havacılık açısından günümüzde çok yaygın şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki yıllarda drone'lar vazgeçilmez hale gelecektir." diye konuştu.

Projede görev alan öğrencilerden Enes Nebi Keskin de 3D yazıcının elektronik cihazların parçalarının üretiminde etkili olduğunu belirterek, "Atölyemizdeki eksiklikleri veya drone parçalarını üretmek için yazıcı bize çok katkı sağladı. Drone pilinin kapakları, fiş uçları, drone görüntüsünü iyileştirmek amacıyla çeşitli parçalar ürettik ve hava aracımızı bir yılda uçurmayı başardık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
3d yazıcı Hava Aracı Trakya Üniversitesi Yerli Drone

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