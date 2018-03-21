Üniversite öğrencilerinden Ahed et-Tamimi eylemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi öğrencisi bir grup, Filistin’in özgürlük mücadelesinde İsrail askerleri tarafından tutuklanan Ahed et-Tamimi için Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Ahed Tamimi'ye özgürlük" yazılı dövizler taşıyan grup, İstanbul Üniversitesi önündeki meydanda 5 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.

Eyleme katılan İstanbul Üniversitesi öğrenci kulüpleri adına yapılan açıklamayı okuyan öğrenci Furkan Gurbetoğlu, işgalci İsrail askerlerine karşı duruşuyla bilinen Ahed Tamimi'nin annesiyle birlikte 18 Aralık 2017 tarihinden bu yana gözaltında tutulduğunu hatırlattı.

Tamimi'nin 17 yaşında bir kız çocuğu olmasına ve herhangi bir suçu bulunmamasına rağmen defalarca mahkemeye çıkarıldığını kaydeden Gurbetoğlu, "Üstelik somut suç isnadı dahi bulunmayan Tamimi'nin sözde yargılanması yaşına bakılmaksızın askeri mahkemelerce yürütülmekte, bu durum gayrı meşru İsrail devletinin suçsuz kadın ve çocuklara uyguladığı yaptırımları gözler önüne sermektedir." dedi.

Gurbetoğlu, ilk kez 13 Şubat günü duruşmaya çıkarılan Filistinli Tamimi'nin işkence ve kötü muameleye tabi tutulduğunu ifade ederek, "Duruşması bugün görülecek olan Ahed'in serbest bırakılması için üniversite gençliği olarak herkesi tepki vermeye çağırıyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından 5 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.