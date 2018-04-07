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Üniversite öğrencilerinden askere destek videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerle destek vermek ve arkadaşlarının bölgede görev yapan uzman çavuş ağabeyinin doğum gününü kutlamak için çektiği video, beğeni topladı.

Üniversite öğrencilerinden askere destek videosu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerle destek vermek ve arkadaşlarının bölgede görev yapan uzman çavuş ağabeyinin doğum gününü kutlamak için çektiği video, beğeni topladı.
BEÜ öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için video hazırladı. 'Afrin'e mesaj' yazısıyla başlayan videoda, üniversitede eğitim gören gönüllü 200'e yakın öğrenci, Farabi Kampüsü önünde Türk bayrağı eşliğinde hep birlikte Alay Marşı'nı okudu. Ardından BEÜ Atatürk Düşünce Topluluğu Başkanı Samet Kürkçü askerlere 'yanınızdayız' mesajını gönderdi. Video sonunda ise üniversite öğrencisi Bahar Çelik'in ağabeyi jandarma uzman çavuş Rıdvan Çelik'e sürpriz yapılarak doğum günü kutlandı. Öğrencilerin videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

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