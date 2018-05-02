Düzce'de bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği ve yaklaşık 3 milyon Filistinli'nin Kudüs'e ve diğer bölgelere geçmesini engelleyen "Ayrım Duvarı"nın minyatürünü sergiledi.

Düzce Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Topluluğu öğrencileri, Batı Şeria'da 800 kilometre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğinde İsrail'in inşa ettiği ve Filistin'i adeta açık hava hapishanesine çeviren Ayrım Duvarı işlemesi ile Filistin halkının yaşadıklarını Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) öğrenci arkadaşlarıyla paylaştı.

DÜ Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Büşra Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayrım Duvarı'nın üniversite kampüsünde ilk defa sergilendiğini ve öğrencilerin dikkatini çektiğini söyledi.

Gedik, Filistin'deki Batı Şeria bölgesinde, İsraillilerin Filistin halkını yıldırmak için inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın minyatürünü canlandırdıklarını belirterek, "Üniversitedeki arkadaşlarımızdan Filistin konusunda olumlu geri dönüşler aldık. Çok güzel bir çalışma oldu. Buradaki tüm çizimler Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'nda bulunan çizimlerdir. Hepsini topluluktaki arkadaşlarımız resmetti." dedi.

Üniversitede eğitim alan öğrencilerde Filistin duyarlılığı oluşması adına böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Gedik, minyatür duvarının yanında da üniversitedeki Filistin bilincini ölçmek için stant açtıklarını, bununla da bir sonuç hazırlayacaklarını kaydetti.

Öğrencilerin kendi imkanları ile boyadığı Ayrım Duvarı minyatürü hafta boyunca yerleşkede açık olacak.

