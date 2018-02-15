Üniversite öğrencilerinden “Bir Kapakla Umuda Bizlerde Ortak Oluyoruz” kampanyası

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireyler için ‘Bir Kapakla Umuda Sen de Ortak Ol’ sloganıyla başlattıkları mavi kapak kampanyası devam ediyor.

Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin engelli bireyler için düzenledikleri mavi kapak kampanyasına destek vermek amacıyla üniversite içerisinde başlattıkları ‘Bir Kapakla Umuda Sen de Ortak Ol’ kampanyası büyük ilgi gördü. Öğrencilerin hem engelli bireylere umut, hem de çevreye büyük zarar veren kapakların çöp yerine geri dönüşüme kazandırılarak çevre temizliği bilincinin arttırılmasını hedefledikleri kampanya çerçevesinde bugüne kadar 20 bin mavi kapak toplandı.

Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından başlatılan mavi kapak kampanyası hızla devam ederken, üniversitenin diğer öğrenci kulüpleri de bu anlamlı kampanyaya destek vermek için “Bir Kapakla Umuda Bizlerde Ortak Oluyoruz” diyerek bir araya geldi.