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Üniversite öğrencilerinden Çanakkale gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çanakkale’yi geçilmez yapan, Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdiler, şehitlere dualar okudular ve duygu dolu anlar yaşadılar.Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, yaptığı açıklamada, ’’ Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda 45 öğrencinin katılımıyla Çanakkale’ye gezi programı düzenledik.

Üniversite öğrencilerinden Çanakkale gezisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çanakkale’yi geçilmez yapan, Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdiler, şehitlere dualar okudular ve duygu dolu anlar yaşadılar.
Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, yaptığı açıklamada, ’’ Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda 45 öğrencinin katılımıyla Çanakkale’ye gezi programı düzenledik. Elimizden geldiğince kültürek ve manevi değerlerimizi unutturmayacak gezi programlarını düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.
Anlatılması imkansız duygularla geziden döndüklerini belirten Gezi gurup Başkanı ve Şaphane Meslek Yüksek Okulu Başkan Yardımcısı Abdullah Uçak, ” Çanakkale gezisi için arkadaşlarımı ben teşvik ettim. Bu geziyle beraber 9. kez Çanakkale gezisinde bulunmuş biriyim, Çanakkale sevdalısıyım. Her gittiğimde kendime kazandırdığım bu duyguları, tarih şuuru, millet olma, vatan sevgisi, bayrak sevgisi şuurunu arkadaşlarıma da kazandırmak, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak için böyle bir geziyi düzenledik. Çanakkale savaşlarının geçtiği yerleri, şehitliğimizi ziyaret ederek o savaşların yaşandığı anlara hayalen seyahate çıktık.” dedi.
Çanakkale gezisine ilk defa katılan bazı öğrenciler, tarih kitaplarında okuduğumuz, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirinden öğrendiğimiz Çanakkale Savaşlarının olduğu yerleri gezmek, şehitlik ziyareti bizleri çok duygulandırdı, farklı duygular yaşattı, şehitlerimize dualar ettik, bu vatanın değerini bir kere daha anladık, bu vatan binlerce şehit kanıyla vatan toprağı olmuş şeklinde düşüncelerini dile getirerek, geziyi gerçekleştiren Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne teşekkür ettiler. (YD-EFE)

Üniversite öğrencilerinden Çanakkale gezisi

Üniversite öğrencilerinden Çanakkale gezisi

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