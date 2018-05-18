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Üniversite öğrencilerinden İsrail'i "ışıklı" protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Antalya'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara tepki göstermek için KYK yurt binasını, "Kudüs" yazısıyla aydınlattı

Antalya'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek amacıyla odalarının ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.

Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto amacıyla ışıklarla "Kudüs" yazılarak aydınlatıldı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra belli bir noktada "Kudüs" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.

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KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto ettiKYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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Antalya aydınlatma ışık Kudüs KYK tepki yurt binası

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