Antalya'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek amacıyla odalarının ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.
Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto amacıyla ışıklarla "Kudüs" yazılarak aydınlatıldı.
Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra belli bir noktada "Kudüs" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.
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