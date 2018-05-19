Kastamonu'da üniversite öğrencileri tarafından şehitler anısına "Şehitlik ve Vatan" sergisi açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında ve vatan uğruna şehit olanlar anısına grafik tasarım sergisi hazırladı.

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Şahin, fakültenin sergi salonundaki açılışta, imanın imkana galip geldiğini bilen ecdadın torunları olarak sergiyi açmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin çok anlamlı gerekçelerle sergiyi hazırladıklarını dile getiren Şahin, "Öğrenci arkadaşlarımız bu sergiyi vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi anmak için düzenlemiştir. Aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamak için düzenlenen sergide öğrencilerimiz vatan ve şehitlik kavramlarını kendi yorumları ile çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin 4 gün açık kalacak sergide öğrencilerin çalışmalarını görebileceğini belirten Şahin, "Sergide grafik tasarım bölümü öğrencilerinin şehitlik ve vatan konularındaki yorumları yer almaktadır. Öğrencilerimizi bu anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Serginin açılışına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

